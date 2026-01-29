Il Lazio si fa notare per la sua crescita economica. Secondo i dati di Unindustria, nel 2024 la regione ha registrato un aumento del pil dell’1,2 per cento. È quasi il doppio rispetto alla media nazionale, che si ferma a circa lo stesso livello. Roma e il territorio regionale stanno crescendo più velocemente di altre zone d’Italia. La buona notizia arriva in un momento in cui l’economia italiana fatica a riprendersi.

Il Lazio corre più veloce del resto del paese. Nel 2024 la crescita del pil regionale arriva all’1,2 per cento, quasi il doppio della media nazionale. Una dinamica che, secondo Unindustria, dovrebbe proseguire anche nel 2025, seppure su ritmi più contenuti. A trainare l’economia laziale è soprattutto l’industria, che contribuisce per quasi il 60 per cento alla crescita complessiva. I dati sono stati presentati ieri mattina a Roma dal presidente di Unindustria Giuseppe Biazzo, durante una conferenza stampa al St. Regis Hotel. “Se l’industria avanza con un passo più deciso, la crescita è più solida”, ha detto Biazzo, rivendicando il ruolo del piano industriale del Lazio, che “si sta dimostrando una piattaforma valida” grazie alla convergenza di contributi e a “un impegno istituzionale chiaro”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Buone notizie dai dati di Unindustria: Roma e il Lazio crescono più del resto d'Italia

