Buon viaggio | la data zero di Cremonini per il primo live in assoluto all’aeroporto di Gorizia

Da udinetoday.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera l’aeroporto di Gorizia cambia volto. Per la prima volta, il pubblico potrà ascoltare dal vivo un grande concerto, con Cremonini che suona per la prima volta in assoluto in questa location insolita. L’area, solitamente dedicata ai voli, si trasforma in palco e palco in pista di atterraggio, creando un’atmosfera unica. La gente si raduna, aspettando il via, mentre le luci si accendono e la musica inizia. Un evento che segna una data storica per la città e per i fan dell’artista.

Per la prima volta nella sua storia, l’aeroporto Amedeo Duca d’Aosta ospiterà un grande concerto dal vivo. Il 31 maggio l’area riqualificata dello scalo goriziano si trasformerà in una grande arena open air per accogliere Cesare Cremonini, protagonista della data zero del tour Cremonini Live26.🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

