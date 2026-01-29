Buon viaggio | la data zero di Cremonini per il primo live in assoluto all’aeroporto di Gorizia

Questa sera l’aeroporto di Gorizia cambia volto. Per la prima volta, il pubblico potrà ascoltare dal vivo un grande concerto, con Cremonini che suona per la prima volta in assoluto in questa location insolita. L’area, solitamente dedicata ai voli, si trasforma in palco e palco in pista di atterraggio, creando un’atmosfera unica. La gente si raduna, aspettando il via, mentre le luci si accendono e la musica inizia. Un evento che segna una data storica per la città e per i fan dell’artista.

