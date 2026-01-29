Bugatti FKP Hommage dialogo tra passato e futuro Ecco la one-off da 1.600 cavalli

La Bugatti presenta la F.K.P. Hommage, una vettura unica che unisce passato e futuro. Si tratta di una one-off da 1.600 cavalli, pensata per celebrare la storia del marchio e spingere i limiti dell’innovazione. La vettura si distingue per un design che richiama le origini, ma con tecnologie all’avanguardia, pronta a sorprendere gli appassionati di alta performance.

A Molsheim celebrano vent'anni di eccellenza ingegneristica presentando un capolavoro che sfida lo scorrere del tempo: si chiama Bugatti F.K.P. Hommage e rappresenta il secondo capitolo dell'esclusivo Programme Solitaire. Questa "one-off" nasce per rendere onore alla leggendaria Veyron, la vettura che nel 2005 riscrisse le leggi della fisica e del lusso. Il progetto fonde armoniosamente la silhouette Bauhaus che caratterizzò la prima creatura dell'era moderna con l'ossatura tecnica e la potenza brutale della Chiron Super Sport.

© Ilfattoquotidiano.it - Bugatti F.K.P. Hommage, dialogo tra passato e futuro. Ecco la “one-off” da 1.600 cavalli

