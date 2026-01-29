Bruno Osti disperso a Goro e l’incubo della barca rovesciata Tutti i pescatori in mare | Non smetteremo di cercarlo

La ricerca di Bruno Osti a Goro continua senza sosta. I pescatori del luogo si sono uniti, sperando di trovare qualche traccia dell’uomo disperso dopo l’incidente in mare. La nebbia avvolge ancora la zona, mentre le barche restano in acqua, con le reti pronte e il cuore in tensione. Tutti sono determinati a non mollare, anche se le ore passano e le speranze si fanno più fragili. La gente del posto si stringe intorno a questa vicenda, che sta diventando un vero e proprio incubo per chi conosce Bruno.

Goro (Ferrara), 29 gennaio 2026 – Voci nella nebbia, le sagome delle barche, il suo nome ripetuto più volte. Nella mattinata, appena si è fatto giorno, tutta la Marineria di Goro è uscita in mare per dare supporto alle forze dell'ordine nella disperata ricerca di Bruno Osti, 47 anni, pescatore di Gorino (frazione di Goro) disperso ormai da due giorni. Uscito per andare a raccogliere le reti nella Sacca di Goro. E' uscito intorno alle 3 della scorsa notte per andare a raccogliere le reti nella Sacca di Goro. "Abbiamo cercato ovunque con le nostre barche da pesca, nella sacca, tra canali e isolotti.

