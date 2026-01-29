Bruce Springsteen si schiera contro le violenze degli agenti dell’Ice. Nella sua nuova canzone,

Anche Bruce Springsteen prende posizione su ciò sta accadendo negli Stati Uniti per le violenze da parte degli agenti dell’ Ice, l’agenzia federale istituita dal presidente Donald Trump per contrastare l’immigrazione. Il rocker americano ha dedicato una canzone ai cittadini di Minneapolis, città in cui sono stati uccisi a colpi di pistola Alex Pretti e Renee Good e in cui si stanno registrando i casi più eclatanti e le proteste più veementi. «Ho scritto questa canzone sabato, l’ho registrata ieri e l’ho pubblicata oggi in risposta al terrorismo di stato che sta colpendo la città di Minneapolis. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bruce Springsteen prende posizione contro le violenze degli agenti dell’Ice nella nuova canzone Streets of Minneapolis, registrata in un giorno

Bruce Springsteen pubblica Streets of Minneapolis , una canzone contro l'ICE e il «terrore di Stato»l musicista ha scritto e inciso in pochi giorni un nuovo brano dedicato alla città, ai vicini immigrati e alla memoria di due cittadini uccisi da agenti dell’ICE ... vanityfair.it

Una città in fiamme ha combattuto fuoco e ghiaccio sotto gli stivali dell’esercito privato di Re Trump: il significato di Streets of Minneapolis di Bruce SpringsteenThe Boss critica la politica sull'immigrazione con un brano ispirato alle recenti operazioni ICE a Minneapolis ... ilfattoquotidiano.it

La canzone è dedicata alla città, «ai nostri vicini immigrati» e alla memoria di due cittadini, Renee Good e Alex Pretti, uccisi da agenti dell’ICE. Bruce Springsteen ci ha messo di nuovo la faccia, e ora anche la musica. Il brano da poco pubblicato «Streets of Mi facebook

Ricorderemo i nomi. La ballata civile di Bruce Springsteen, per le strade di Minneapolis (di M. Bernardini) x.com