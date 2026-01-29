Brooklyn Beckham e Nicola Peltz sono in vacanza in un hotel molto chic, lo stesso che frequentano spesso Harry e Meghan. Il soggiorno costa 10.430 euro a notte. Negli ultimi mesi, il figlio di David e Victoria Beckham finisce spesso sulle prime pagine, ma non per le foto romantiche con Nicola. La vera notizia riguarda i problemi con la sua famiglia, che continuano a far parlare.

Negli ultimi mesi il nome di Brooklyn Beckham è costantemente sotto i riflettori dei più importanti magazine internazionali: a far parlare non sono tanto gli scatti patinati con la moglie Nicola Peltz, quanto piuttosto il rapporto sempre più complesso con la sua famiglia. Il figlio maggiore di David e Victoria Beckham infatti sembra attraversare una fase estremamente difficile fatta di distanze, silenzi e scelte che fanno molto discutere. Mentre i Beckham continuano a mostrarsi impeccabili sotto i riflettori, Brooklyn appare sempre più proiettato verso una nuova vita accanto a Nicola Peltz e nelle ultime ore non si parla che della romantica fuga che i due si sono concessi in un celebre hotel di lusso dove sembra abbiano speso cifre da capogiro. 🔗 Leggi su Dilei.it

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz, vacanza nell'hotel preferito da Harry e Meghan: 10430 euro a notte

Approfondimenti su Brooklyn Beckham

Brooklyn Beckham ha pubblicamente criticato i genitori, David e Victoria Beckham, accusandoli di aver umiliato sua moglie Nicola Peltz durante il matrimonio.

Brooklyn Beckham ha condiviso su Instagram Stories alcune precisazioni riguardo alle tensioni familiari, tra cui il confronto con i genitori sull’abito da sposa di Nicola Peltz.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Brooklyn Beckham

Argomenti discussi: Brooklyn Beckham, che ha litigato coi genitori anche per l'abito da sposa della moglie, Nicola Peltz; Brooklyn Beckham rompe il silenzio: perché ha chiuso con David e Victoria; Brooklyn Beckham rompe il silenzio: 'Umiliato alle nozze con Nicola'; Il ballo inappropriato con la madre Victoria e tutte le accuse di Brooklyn Beckham contro i genitori.

