Broni ruba rasoi e lamette per un migliaio di euro | arrestato 18enne

Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Broni, in provincia di Pavia, dopo aver rubato rasoi e lamette per circa mille euro. L’accusa è di furto aggravato: il ragazzo aveva scelto prodotti di marche costose e li aveva nascosti nello zaino prima di uscire dal supermercato. La polizia è intervenuta subito e lo ha fermato poco dopo aver commesso il colpo.

Broni (Pavia), 29 gennaio 2026 - Dagli scaffali del supermercato aveva preso una gran quantità di rasoi e lamette di ricambio, scegliendole tra le marche più costose, nascondendo nella zaino merce per un migliaio di euro circa. Superate le casse senza pagare, è stato inseguito dalla vigilanza e poi intercettato e bloccato dai carabinieri. Un ragazzo neomaggiorenne, 18 anni compiuti da poco, orginario della Romania e senza fissa dimora, è stato arrestato in flagranza per furto. Erano le 19 circa di ieri, mercoledì 28 gennaio, quando è scattata la richiesta d'intervento dall'Esselunga di Broni, in via Quartiere Piave.

