Bristol City-Derby venerdì 30 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera alle 21, il Bristol City affronta il Derby County in un match importante per le ambizioni di playoff. Dopo tre partite senza vittorie, i Robins vogliono riprendere il cammino e tornare a vincere davanti al proprio pubblico, dopo aver battuto 2-0 lo Sheffield Wednesday. Il Derby, invece, ha raccolto sette punti nelle ultime tre giornate e si avvicina a un solo punto di distanza dalla squadra di casa. La partita promette battaglia e attenzione alle quote, con i due team che cercano punti fondamentali in questa fase della stagione.

Il Bristol City è tornato alla vittoria in campionato battendo 2-0 lo Sheffield Wednesday dopo tre partite nelle quali aveva raccolto un solo punto restando attaccato al treno playoff, mentre il Derby County ha sommato sette punti nelle ultime tre giornate portandosi a una sola lunghezze di distacco dai Robins.

