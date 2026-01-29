Bristol City-Derby venerdì 30 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 21:00 il match tra Bristol City e Derby County si presenta come una sfida importante per entrambe le squadre. Dopo una serie di risultati altalenanti, il Bristol City ha ritrovato il sorriso vincendo 2-0 contro lo Sheffield Wednesday, interrompendo un periodo difficile fatto di una sola punto in tre partite. Il Derby County, invece, ha fatto un passo avanti e si avvicina ai Robins, con sette punti nelle ultime tre giornate. La partita promette battaglia e potrebbe decidere molto nella corsa ai playoff.

Il Bristol City è tornato alla vittoria in campionato battendo 2-0 lo Sheffield Wednesday dopo tre partite nelle quali aveva raccolto un solo punto restando attaccato al treno playoff, mentre il Derby County ha sommato sette punti nelle ultime tre giornate portandosi a una sola lunghezze di distacco dai Robins. Siamo dunque di fronte ad.

