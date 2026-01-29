Bristol City-Derby venerdì 30 gennaio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici

Dopo tre partite senza vittoria, il Bristol City torna a sorridere e batte 2-0 lo Sheffield Wednesday. La squadra di casa aveva bisogno di punti per risalire la classifica e ci riesce, mantenendo vive le speranze playoff. Il Derby County, invece, continua a spingere forte, raccogliendo sette punti nelle ultime tre giornate e restando vicino ai Robins in classifica. La sfida di venerdì sera promette emozioni e un confronto acceso tra due squadre in cerca di continuità.

Il Bristol City è tornato alla vittoria in campionato battendo 2-0 lo Sheffield Wednesday dopo tre partite nelle quali aveva raccolto un solo punto restando attaccato al treno playoff, mentre il Derby County ha sommato sette punti nelle ultime tre giornate portandosi a una sola lunghezze di distacco dai Robins.

