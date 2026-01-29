Bridgerton al via la quarta stagione | la video intervista al cast

La quarta stagione di Bridgerton è iniziata. Il cast si prepara a portare di nuovo sullo schermo le storie di amore e intrighi tra i membri dell’alta società. Questa volta, Benedict si trova al centro di una vicenda tra un ballo, una maschera d’argento e un amore che mette alla prova le convenzioni. Gli appassionati sono già in trepidante attesa di scoprire cosa succederà.

(Adnkronos) – La quarta stagione di 'Bridgerton' accende i riflettori su Benedict tra un ballo, una maschera d'argento e un amore che sfida le regole dell'alta società. La nuova stagione – divisa in due parti, con i primi quattro episodi su Netflix da oggi, 29 gennaio, e i successivi dal 26 febbraio – segue il bohémien secondogenito Benedict Bridgerton (Luke Thompson), che continua a rifiutare l'idea di sistemarsi nonostante le pressioni della madre, Lady Violet (Ruth Gemmell). Tutto cambia al ballo in maschera organizzato dalla matriarca, dove Benedict rimane folgorato da una misteriosa Dama d'Argento dal volto coperto.

