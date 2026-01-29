Bridgerton 4 | una Cenerentola moderna?

La serie Bridgerton torna in tv con una quarta stagione, portando avanti le storie di famiglia e intrighi che hanno conquistato il pubblico fin dal primo episodio. Dopo sei anni dall’esordio, il cast si prepara a riaccendere le luci sulla scena, con nuovi capitoli e qualche sorpresa. La serie, basata sui libri e creata da Shonda Rhimes, continua a tenere incollati gli spettatori, che attendono con ansia di scoprire cosa succederà ai protagonisti.

Ormai 6 anni fa, il 25 dicembre 2020, è uscita la prima stagione di Bridgerton, un progetto Shondaland, tratto da dei libri, che come tutte le serie di Shonda, ha conquistato il cuore di tutti. Musiche e abiti che ti portano all'interno dell'atmosfera inglese dell'epoca, pur avendo poca attendibilità con il periodo narrato, nonostante ciò il tutto funziona. La voce fuori campo, i dialoghi che utilizzano un linguaggio forbito accostato a termini di tutti i giorni, rendendo il prodotto fresco, leggero, interessante, godibile. Il tutto poi condito con un po' di drama, pettegolezzi e soprattutto storie d'amore.

