La quarta stagione di Bridgerton su Netflix ha fatto il suo ritorno con una novità: prende il terzo romanzo della saga e lo trasporta sullo schermo, aggiungendo tocchi di atmosfera Disney. La serie, ormai conosciuta per i suoi intrighi e i personaggi affascinanti, si rinnova senza perdere il suo stile. I fan potranno gustare ancora di più le storie d’amore e i colpi di scena, questa volta con un tocco magico in più.

Lo show Netflix torna con una riuscitissima quarta stagione che, adattando il terzo romanzo della saga, cita con gusto le atmosfere disneyane. Sarà per via del marchio di fabbrica di Shonda Rhimes. Sarà per l'abilità marketing di Netflix. Sarà per la popolarità della serie letteraria di Julia Quinn alla base di tutto. O, magari, sarà anche per la complicità iniziale della pandemia e dei lockdown che ci hanno tenuti tappati dentro casa per svariate settimane. Fatto sta che fin da quel fatidico 25 dicembre 2020, Bridgerton è subito diventata una delle produzioni di punta della piattaforma streaming di Los Gatos. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Bridgerton 4, recensione: quando Shondaland incontra i Classici Disney

Approfondimenti su Bridgerton 4

