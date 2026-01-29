Bridgerton 4 l’attesa è finita | cast trama e rivelazioni sulla serie cult che torna oggi su Netflix

Oggi torna su Netflix la quarta stagione di Bridgerton. La serie, molto amata, torna con nuovi episodi dopo mesi di attesa. Il cast originale si prepara a portare avanti le storie dei personaggi che hanno conquistato il pubblico fin dalla prima stagione. I fan potranno scoprire cosa succede tra intrighi, balli e passione, mentre la trama si fa sempre più avvincente.

La lunga attesa è ormai giunta al termine: Bridgerton, la serie prodotta da Shondaland, torna oggi su Netflix con la prima parte della sua quarta stagione. I fan potranno tornare a godersi uno degli show di maggior successo del colosso dello streaming, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. Passioni, segreti e tensioni sociali tornano al centro della scena, ma questa volta il protagonista assoluto è Benedict Bridgerton, il secondogenito del visconte, interpretato da Luke Thompson. Dopo Daphne, Anthony, Francesca e Colin, è il turno del libertino scapolo che non ha alcuna intenzione di prender moglie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

