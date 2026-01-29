Oggi torna su Netflix la quarta stagione di Bridgerton. La serie, molto amata, torna con nuovi episodi dopo mesi di attesa. Il cast originale si prepara a portare avanti le storie dei personaggi che hanno conquistato il pubblico fin dalla prima stagione. I fan potranno scoprire cosa succede tra intrighi, balli e passione, mentre la trama si fa sempre più avvincente.

La lunga attesa è ormai giunta al termine: Bridgerton, la serie prodotta da Shondaland, torna oggi su Netflix con la prima parte della sua quarta stagione. I fan potranno tornare a godersi uno degli show di maggior successo del colosso dello streaming, visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite l’app su Now Smart Stick. Passioni, segreti e tensioni sociali tornano al centro della scena, ma questa volta il protagonista assoluto è Benedict Bridgerton, il secondogenito del visconte, interpretato da Luke Thompson. Dopo Daphne, Anthony, Francesca e Colin, è il turno del libertino scapolo che non ha alcuna intenzione di prender moglie. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Bridgerton 4, l’attesa è finita: cast, trama e rivelazioni sulla serie cult che torna oggi su Netflix

Da oggi su Netflix torna "Bridgerton" con la sua quarta stagione.

