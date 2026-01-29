Bridgerton 4 | cast location e quando esce la parte 2

La quarta stagione di Bridgerton arriva su Netflix il 29 gennaio. I fan possono aspettarsi di tornare nelle elegantissime corti dell’alta società londinese, ambientate durante gli anni della Reggenza. La serie, tratta dai romanzi di Julia Quinn e prodotta da Shonda Rhimes, continua a raccontare le trame di famiglia, amore e intrighi. La prima parte della stagione sarà disponibile da quella data, mentre i più curiosi dovranno attendere ancora per la seconda.

È tempo di tornare nelle corti dell’alta società londinese durante gli anni della Reggenza inglese. Il 29 gennaio sbarca su Netflix infatti la prima parte di Bridgerton 4, nuova stagione della serie drama in costume tratta dai romanzi di Julia Quinn e prodotta da Shonda Rhimes. La trama ruoterà attorno al romanzo La proposta di un gentiluomo, edito in Italia da Mondadori e incentrato sulle avventure di Benedict, secondogenito bohémien del compianto visconte, nella sua costante ricerca dell’amore nonostante rifiuti categoricamente di sistemarsi. La seconda parte con le ultime quattro puntate uscirà il 26 febbraio. 🔗 Leggi su Lettera43.it

