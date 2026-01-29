Dopo il pareggio con il Monaco, il difensore brasiliano Bremer si è fermato in zona mista. Ha parlato di turnover e ha elogiato Spalletti, dicendo che il tecnico ha sempre ragione. Bremer ha anche ammesso di essere stanco, ma ha sottolineato di non aver saltato nessuna partita e di dover fare attenzione.

Bremer in zona mista: «Turnover? Spalletti ha sempre ragione». Le parole del difensore brasiliano dopo il pari col Monaco. Gleison Bremer ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato con il Monaco nell’ ultima gara della League Phase di Champions League. PARTITA – « Volevamo vincere, ma c’era un po’ di stanchezza e purtroppo non ci siamo riusciti. Abbiamo fatto un po’ di turnover che ci stava, era una partita in cui potevamo farlo. Andiamo avanti e pensiamo al match con il Parma che è da vincere». ‘SPRECISI’ SECONDO SPALLETTI – « Quando parla il mister ha sempre ragione. C’era stanchezza anche mentale, abbiamo sbagliato delle cose che di solito non sbagliamo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bremer in zona mista: «Turnover? Spalletti ha sempre ragione. Eravamo stanchi, io non ne ho saltata una e devo stare attento»

Approfondimenti su Bremer Spalletti

In questo intervento, si evidenzia l'importanza di mantenere rispetto e attenzione nel linguaggio, specialmente in ambiti competitivi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Bremer Spalletti

Argomenti discussi: Bremer dopo il Monaco: Sto bene ma devo stare attento; Juventus-Benfica 2-0 top e flop | McKennie sontuoso Bremer rimandato; Juventus-Benfica 2-0 le pagelle | McKennie guida l’assalto male Bremer.

Bremer in zona mista: «Turnover? Spalletti ha sempre ragione». Le parole del difensore brasiliano dopo il pari col MonacoGleison Bremer ha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato con il Monaco nell’ultima gara della League Phase di Champions League. PARTITA – «Volevamo vincere, ma c’era un po’ di stanchezza e ... juventusnews24.com

Gleison #Bremer in zona mista dopo #MonacoJuve: "C'era un po' di stanchezza, anche mentale, abbiamo sbagliato delle cose che non sbagliavamo. Bruges o Galatasaray Non c'è alcuna preferenza, l'importante è vincere a prescindere dall'avversario. x.com

Uragano Juve sulla Cremonese: Spalletti piomba in zona scudetto #juventus #uscremonese #spalletti #bremer #david #yildiz #mckennie #seriea #corrieredellosport - facebook.com facebook