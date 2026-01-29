Botte alla compagna | Mi impediva di chiamare i soccorsi con il cellulare

Una donna ha subito violenza in casa e ha chiamato i soccorsi con il cellulare, ma è stata aggredita di nuovo. La vicenda si aggiunge ai numerosi casi di maltrattamenti che finiscono nelle aule dei tribunali, dove i procedimenti penali contro uomini accusati di violenza sulle donne sono in costante crescita.

I codici rossi, nelle aule dei tribunali, sono in costante aumento. Parliamo dell'iscrizione di procedimenti penali a carico di presunti uomini maltrattanti, autori di violenza contro le donne. Un fenomeno che nella maggior parte dei casi 'nasce' ed esplode tra le mura domestiche ma non solo. Solo lunedì i carabinieri di Modena, in collaborazione con quelli di Trani, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, chiesta dalla procura ed emessa dal gip nei confronti di un 42enne accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna convivente. E' stata proprio la vittima a recarsi dai carabinieri, in viale Tassoni per denunciare quanto subiva da oltre un anno, ovvero da novembre.

