Botta e risposta tra Mats Wilander e Novak Djokovic il serbo | Non ho bisogno dei suoi consigli!
Novak Djokovic risponde a tono a Mats Wilander, che gli aveva dato qualche consiglio.
Novak Djokovic si prepara per un’altra semifinale in uno Slam. Domani sarà la n.54 contro Jannik Sinner. Un confronto difficile per il 38enne serbo, fortunato per sua stessa ammissione ad arrivare a questo appuntamento, visto quanto accaduto nel quarto di finale degli Australian Open 2026 contro Lorenzo Musetti. Il toscano stava dominando la partita (avanti di due set), ma un problema fisico alla coscia destra l’ha costretto al ritiro nel terzo parziale. “ Un regalo piovuto dal cielo ” per Nole, che ora vorrà sfruttare la sua opportunità di confrontarsi con chi negli ultimi cinque incroci ha sempre vinto. 🔗 Leggi su Oasport.it
Novak Djokovic si allena a Dubai: il serbo crede ancora nell'obiettivo Slam
Novak Djokovic rivela le proprie intenzioni sul ritiro: un traguardo molto lontano per il serbo
Mats Wilander incredulo dal gesto folle di Novak Djokovic nel match contro Botic Van de Zandschulp: "C'è stato quello scatto d'ira che lo ha quasi portato a colpire una raccattapalle con sé e forse a lasciare il torneo con una squalifica. Come può fare una cosa facebook
