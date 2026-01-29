Borussia Inter moviola Kovacs vive una serata tranquilla | il rigore Sucic-Adeyemi…

Kovacs ha diretto senza problemi Dortmund-Inter. La moviola ha confermato che l’arbitro ungherese ha gestito la partita senza errori evidenti, anche nel momento del rigore su Sucic-Adeyemi. La serata in Germania è stata tranquilla per lui, senza decisioni contestate dai giocatori o dal pubblico.

Borussia Inter moviola. La direzione arbitrale di Kovacs in Dortmund-Inter ha superato l'esame senza particolari difficoltà. Secondo l'analisi de La Gazzetta dello Sport, il fischietto rumeno ha gestito la gara con personalità e attenzione, mantenendo sempre il controllo del match in una sfida sostanzialmente corretta. Nei primi minuti non sono mancati episodi da valutare, come il contatto al 13' tra Thuram e Schlotterbeck. In quell'occasione Kovacs ha lasciato proseguire, scelta condivisa anche dall'attaccante nerazzurro che non ha accennato proteste.

