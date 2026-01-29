Borussia Inter Chivu | Risultato che dà autostima Mourinho? Penso solo a Davide Nicola

L’Inter chiude la fase a gironi di Champions League con una vittoria importante a Dortmund. La squadra di Chivu ha ottenuto un risultato che rafforza la fiducia nel gruppo, anche se non basta per passare direttamente agli ottavi. Mourinho? L’allenatore nerazzurro si concentra solo sulla prossima sfida, lasciando da parte le polemiche e pensando a Davide Nicola.

L’Inter chiude la League Phase di Champions League con una vittoria pesante e prestigiosa a Dortmund, che non vale l’accesso diretto agli ottavi ma consegna ai nerazzurri un posto nei playoff da testa di serie. Un risultato che certifica la maturità europea della squadra di Cristian Chivu, soddisfatto ma lucido nell’analisi del percorso. Ai microfoni di Sky Sport, il tecnico nerazzurro parte dal bilancio complessivo: “Abbiamo quello che meritiamo, prendiamoci ciò che abbiamo fatto senza pensare a quello che non abbiamo fatto. Non era facile contro questa squadra e questo pubblico che dà grande energia.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

La partita tra Borussia e Inter presenta alcune assenze importanti per i nerazzurri.

