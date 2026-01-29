Borussia Dortmund-Inter le pagelle Difesa promossa Dimarco chirurgico

Questa sera il Borussia Dortmund ha battuto l’Inter 2-1 in casa, ma non è bastato per passare direttamente agli ottavi di Champions. La partita si è decisa con un gol di Dimarco, che ha realizzato una splendida perla, e un’azione di Diouf in slalom. La difesa dell’Inter ha retto bene, mentre in attacco ci sono state buone occasioni, ma non sono state sufficienti. La squadra di Inzaghi saluta la competizione, mentre i tedeschi avanzano nel torneo.

La Beneamata passa in Germania, ma non basta per accedere direttamente agli ottavi. Una perla di Dimarco e lo slalom di Diouf decidono Borussia Dortmund-Inter: le pagelle della Beneamata. Sommer 6,5: inoperoso per settanta minuti, provvidenziale in uscita bassa su Adeyemi.

