Bormio verso i Giochi Il sindaco fa il countdown | Siamo più che pronti

Bormio si prepara ai Giochi in modo deciso. Il sindaco annuncia che la città è più che pronta, mentre arrivano i volontari per gestire l’afflusso di turisti e spettatori. L’atmosfera qui si fa elettrizzante, come capita sempre in una grande manifestazione internazionale.

Con l’arrivo di tanti volontari che presidieranno la zona fornendo informazioni a spettatori e turisti in merito all’evento, nella Magnifica Terra c’è quell’atmosfera unica e irripetibile che contraddistingue una kermesse come l’ Olimpiade. Il percorso è stato lungo e condiviso da tutta l’amministrazione comunale con in testa il sindaco di Bormio Silvia Cavazzi e l’assessore allo sport Samanta Antonioli. È stata questa Giunta a dare una bella ed essenziale accelerata affinché le opere richieste dal CIO, come condizione sine qua non, venissero costruite (il nuovo Ski Stadium su tutte). "Siamo già in atmosfera olimpica, è bello vedere i volontari girare per il paese e oggi (ieri per chi legge) arriveranno le prime delegazioni che andranno ad insediarsi nel villaggio olimpico – dicono all’unisono Cavazzi e Antonioli -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

