Bonus pellet 2026 gli incentivi statali per le stufe | detrazioni e Iva agevolata

Il governo ha annunciato nuove agevolazioni per chi vuole acquistare e installare stufe e caldaie a pellet. Si parla di detrazioni e Iva ridotta, pensate per rendere più facile il passaggio a sistemi di riscaldamento più efficienti e sostenibili. Le possibilità di risparmio sono già disponibili, e molti cittadini stanno iniziando a informarsi su come approfittarne.

Per l'acquisto e l'installazione di caldaie e stufe è possibile utilizzare una serie di agevolazioni che possiamo racchiudere nella categoria bonus pellet 2026. Ci riferiamo a una serie di misute, come il bonus ristrutturazioni, l'Ecobonus, il bonus mobili e il Conto Termico 3.0, che, indirettamente, permettono di ottenere dei contributi diretti o portare in detrazione l'acquisto effettuato. Quanti dovessero pensare ad installare una stufa a pellet devono ricordare che, per l'acquisto del combustibile, nel 2026 viene applicata inoltre l'Iva al 22%. Agevolazioni fiscali per le stufe a pellet. Le famiglie, nel corso del 2026, possono percorrere tre strade distinte per accedere a degli incentivi per l'acquisto e la sostituzione degli impianti a pellet.

