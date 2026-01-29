Bonus mamme lavoratrici 2026 aumenta il contributo La scadenza del 31 gennaio e le novità | chi può chiederlo

La legge di Bilancio 2026 ha confermato e aumentato il contributo per le mamme che lavorano. La scadenza per richiederlo resta il 31 gennaio, e ci sono alcune novità da conoscere. Chi può presentare domanda e quali sono le nuove condizioni? Sono domande che si aspettano risposte chiare, mentre le lavoratrici si preparano a fare la richiesta.

La legge di Bilancio 2026 ha confermato e potenziato l’agevolazione destinata alle mamme che lavorano. L’importo mensile è passato da 40 a 60 euro, arrivando così a un massimo di 720 euro all’anno contro i 480 dell’anno precedente. L’incremento del 50% arriva a sostegno della genitorialità e l’occupazione femminle, come sottolinea l’Inps nella nota diffusa il 27 gennaio, in cui vengono chiariti i dettagli su erogazione e requisiti del bonus. Il contributo viene erogato dall’istituto previdenziale e non rientra nella base imponibile. A chi spetta: i requisiti da rispettare. Possono accedere al bonus le lavoratrici dipendenti (pubbliche o private) e le autonome o professioniste, a patto di rispettare precisi paletti.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Bonus Mamme Lavoratrici

Ultime notizie su Bonus Mamme Lavoratrici

