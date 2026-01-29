Bonus mamme 2026 | importo requisiti e scadenze
Mancano due giorni per richiedere l’integrazione al reddito di 40 euro al mese alle madri con due o più figli. La somma si può ricevere per un massimo di 12 mesi. Le lavoratrici interessate devono fare domanda prima della scadenza.
Mancano due giorni per chiedere l'integrazione al reddito (pari a 40 euro mensili con un massimo di 12 mensilità) per le madri lavoratrici con due o più figli. Il 31 gennaio scade infatti il termine per presentare la domanda per chi ha maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2025. Tutto quello che c'è da sapere: il vademecum Inps. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
