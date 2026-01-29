Bonus Giovani | i 500 euro al mese arrivano anche alle Partite Iva Cosa cambia e chi può richiederlo

Il governo ha deciso di estendere il bonus di 500 euro al mese anche ai professionisti con partita Iva. Fino a ora, questa misura era riservata solo ai giovani senza partita Iva, ma ora chi lavora in autonomia potrà fare domanda. La novità mira a sostenere di più i giovani che cercano di avviare o far crescere la propria attività.

Si allarga il bonus giovani. I 500 euro al mese, pensati per sostenere l’avvio delle attività degli under 35 sarà accessibile anche ai professionisti con partita Iva, finora rimasti esclusi. A chiarire definitivamente il perimetro della misura è stato l’Inps. Si tratta di una svolta significativa, perché amplia la platea dei potenziali beneficiari e rende il bonus uno strumento più aderente alla realtà del lavoro autonomo giovanile, sempre più diffuso. Che cos’è il bonus giovani da 500 euro. Il bonus giovani è un contributo economico destinato agli under 35 che avviano una nuova attività. L’agevolazione prevede un sostegno di 18mila euro, in 36 rate mensili da 500 euro ciascuna. 🔗 Leggi su Panorama.it

