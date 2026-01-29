Il governo ha annunciato che il bonus da 500 euro, destinato ai giovani, si apre anche ai liberi professionisti con partita Iva. Chi ha già un’attività può richiederlo senza doverne aprire una nuova. La misura mira a sostenere chi lavora in modo autonomo e vuole avviare nuove iniziative. Le domande si possono presentare a breve, con requisiti più chiari e più semplici.

Il bonus da 500 euro per i giovani previsto dal Decreto Coesione per l’avvio di nuove attività sarà esteso anche ai lavoratori autonomi con partita Iva senza che sia necessario che aprano una nuova attività. Lo ha chiarito il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in un messaggio diffuso ufficialmente dall’Inps. Si tratta di un’espansione importante della platea che ha diritto a questo sussidio e che prima era di fatto limitata ai soli giovani imprenditori. Ci sono però dei precisi requisiti da rispettare per ottenerlo, sia temporali, riguardo a quando la partita Iva è stata aperta, sia tecnici, riguardo al codice Ateco della propria attività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus giovani da 500 euro, anche partita Iva: i requisiti per ottenerlo

Approfondimenti su Bonus Giovani

Il governo ha deciso di aprire il bonus da 500 euro al mese anche ai giovani professionisti con partita IVA.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Bonus giovani under 35, incentivo Inps da 500 euro al mese: come fare domanda Decreto Coesione

Ultime notizie su Bonus Giovani

Argomenti discussi: Bonus giovani under 35 nel 2026 anche per le Partite Iva: cosa sapere; Bonus giovani 500 euro al mese nel 2026: come funziona e chi può richiederlo; Bonus giovani under 35 da 500 euro, requisiti e come fare la domanda; Bonus 500 euro per giovani under 35: aiuti all’autoimpiego dal Decreto Coesione.

Bonus giovani: si tratta di ben 500 euro al mese, scopri se puoi ottenerli anche tuNon tutti lo sanno, ma c'è il bonus giovani: si tratta di 500 euro al mese. Scopri subito se puoi fare richiesta anche tu ... consumatore.com

Bonus Giovani da 500 euro al mese per nuove attività, 18 mila euro in 3 anni per Under 35: come fare domandaBonus giovani under 35 da 500 euro al mese esteso ai professionisti con partita Iva: riapre la finestra per presentare la domanda ... virgilio.it

Bonus giovani under 35, fino a 500 euro al mese anche per le partite Iva: come fare domanda - facebook.com facebook

Bonus giovani, cosa cambia nel 2026 con le Partite Iva x.com