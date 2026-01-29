bonus 500 euro agli under 35 come inviare domanda dal 31 gennaio 2026

L’Inps ha annunciato che a partire dal 31 gennaio 2026 gli under 35 potranno inviare le domande per ricevere il bonus di 500 euro. Si tratta di un aiuto mensile pensato per incoraggiare l’autoimprenditorialità tra i giovani, come stabilito dal decreto Coesione. La procedura sarà online e abbastanza semplice da seguire, ma bisogna preparare i documenti necessari in anticipo.

L’Inps ricorda che, a breve, gli under 35 potranno presentare le domande del bonus 500 euro, il sostegno mensile per incentivare l’autoimprenditorialità giovanile su tutto il territorio nazionale, come previsto dal decreto Coesione. L’agevolazione economica è rivolta a coloro che hanno intrapreso un percorso professionale autonomo, puntando sulla modernizzazione del sistema produttivo. È necessario rilevare come tale misura includa anche i giovani liberi professionisti che operino in ambiti cruciali per lo sviluppo economico. L’Inps ha recentemente chiarito le modalità operative per l’accesso al beneficio, confermando che la procedura telematica sarà attiva per un periodo limitato. 🔗 Leggi su Lettera43.it

