Bologna-Milan Leao sarà in campo anche se non al top della forma | il punto

Rafael Leao sarà in campo contro il Bologna, anche se non al massimo della forma. L’attaccante portoghese del Milan sta lottando da settimane con un’infiammazione all’adduttore. Non è al 100%, e si vede. Nonostante tutto, il tecnico ha deciso di schierarlo, sperando che riesca comunque a dare una mano alla squadra.

In queste ore, ha evidenziato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, c'è particolare attenzione - in casa rossonera - alle condizioni fisiche di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, classe 1999, gioca infatti da un paio di mesi con un fastidio all'adduttore. Si tratta di un'infiammazione che lo frena in due movimenti, come scatto e dribbling in velocità, ovvero le armi più importanti di Leao. Sebbene 'depotenziato', il numero 10 rossonero sta andando in campo lo stesso, con disponibilità e professionalità. Anche se, è evidente, non è questo il vero Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

