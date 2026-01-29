Bologna-Milan Leao sarà in campo anche se non al top della forma | il punto

Da pianetamilan.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Rafael Leao sarà in campo contro il Bologna, anche se non al massimo della forma. L’attaccante portoghese del Milan sta lottando da settimane con un’infiammazione all’adduttore. Non è al 100%, e si vede. Nonostante tutto, il tecnico ha deciso di schierarlo, sperando che riesca comunque a dare una mano alla squadra.

In queste ore, ha evidenziato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, c'è particolare attenzione - in casa rossonera - alle condizioni fisiche di Rafael Leao. L'attaccante portoghese, classe 1999, gioca infatti da un paio di mesi con un fastidio all'adduttore. Si tratta di un'infiammazione che lo frena in due movimenti, come scatto e dribbling in velocità, ovvero le armi più importanti di Leao. Sebbene 'depotenziato', il numero 10 rossonero sta andando in campo lo stesso, con disponibilità e professionalità. Anche se, è evidente, non è questo il vero Leao. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

bologna milan leao sar224 in campo anche se non al top della forma il punto

© Pianetamilan.it - Bologna-Milan, Leao sarà in campo anche se non al top della forma: il punto

Approfondimenti su Bologna Milan

Milan Verona, Allegri fa il punto: «Leao non sarà della partita, Fullkrug è arrivato sorridente»

Milan, Leao fa gli straordinari: un Natale tra famiglia e campo per essere al top

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Bologna Milan

Argomenti discussi: Milan, Leao ci sarà contro il Bologna? Le ultime; Milan, le scelte di Allegri: Nkunku in vantaggio su Pulisic per affiancare Leao; Roma - Milan in Diretta Streaming | DAZN IT; Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug: chi gioca titolare in attacco nel Milan contro la Roma.

bologna milan leao saràVerso Bologna-Milan: Leao e Pulisic sono i favoriti per giocare dall'inizioMartedì prossimo il Milan sarà impegnato in casa del Bologna nel posticipo della 23^ giornata di Serie A. Nonostante entrambi non siano al top della forma a causa di alcuni ... milannews.it

bologna milan leao saràMilan, Leao ci sarà contro il Bologna? Le ultimeIn casa Milan resta alta l’attenzione sulle condizioni di Rafael Leao in vista del prossimo impegno di campionato contro il Bologna. Il portoghese non è al meglio, ma filtra un cauto ottimismo per il ... fantacalcio.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.