Marco Di Vaio ha parlato prima della partita di Europa League del Bologna. Il dirigente ha spiegato che con l’arrivo di Sohm e Fabbian il centrocampo è stato sistemato. Sul mercato, ha aggiunto che ci sono ancora alcune cose da sistemare, ma al momento sono soddisfatti del lavoro fatto. Su Dallinga, Di Vaio non ha voluto entrare nel dettaglio, limitandosi a dire che la squadra sta lavorando per migliorare e prepararsi al meglio.

© Calcionews24.com - Bologna, Di Vaio: «Mercato? Con Sohm per Fabbian abbiamo sistemato il centrocampo. Su Dallinga…»

Prima della sfida contro il Celtic, Marco Di Vaio ha illustrato le scelte di mercato del Bologna invernale, sottolineando l’esigenza di acquistare un difensore e spiegando lo scambio tra Fabbian e Sohm.

Il calciomercato del Bologna si conclude con uno scambio con la Fiorentina: arriva Sohm e Fabbian lascia i emiliani.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Bologna, Di Vaio: Dovevamo per forza prendere un difensore, ma ecco Sohm; Il Bologna cerca un nuovo centrocampista: sul tavolo si valutano 2 profili. Sartori e Di Vaio pensano ad una formula; Mercato Carlino – Attenzione a Dallinga e Immobile: non sono intoccabili; Mercato Bologna: Sohm, ora è ufficiale. Karlsson verso l’Utrecht.

