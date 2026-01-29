Bologna al via i casting per la nuova serie tv dei Manetti Bros | come candidarsi

Sono iniziate a Bologna le selezioni per la nuova serie tv dei Manetti Bros. La produzione cerca attori, volti nuovi e storie da raccontare. Le candidature sono aperte e la macchina del casting è già in pieno movimento.

Bologna, 29 gennaio 2026 - I Manetti Bros tornano sul set a Bologna per girare una nuova serie tv. Le selezioni sono ufficialmente partite e la macchina produttiva è già in movimento: servono volti, storie, presenze. Tante. La produzione ha aperto un maxi casting per figurazioni, con un focus particolare sui profili internazionali. Ecco come partecipare. La serie tv di alto profilo con scene corali. Il progetto è una nuova serie televisiva prodotta con il supporto dell’ Emilia Romagna Film Commission. I dettagli sulla trama restano riservati, ma il perimetro produttivo è chiaro: una serie di alto profilo, pensata per un pubblico ampio, con una particolare attenzione alla costruzione visiva e alla forza delle scene corali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

