Boato all’alba | valanga in Grigna elisoccorso in volo per le verifiche

Questa mattina presto, un boato ha svegliato Pasturo. Una valanga si è staccata sulla Grigna settentrionale, facendo scattare immediatamente l’intervento dei soccorritori. Un elicottero del Soccorso alpino è volato sul luogo per verificare le condizioni e valutare eventuali rischi. Per ora, nessuna notizia di persone coinvolte, ma i tecnici sono ancora al lavoro per le verifiche del caso.

Un intervento è scattato nelle prime ore di questa mattina per i tecnici del Soccorso alpino della delegazione Lariana, dopo il distacco di una valanga sul versante della Grigna settentrionale, nel territorio comunale di Pasturo.L'allarme è partito da un testimone che, notando alcune luci.

