BMW apre l’era del sorpasso con lo sguardo Via libera globale al senza mani
La BMW ha ottenuto l’approvazione internazionale per la guida senza mani, un passo importante per l’intera industria automobilistica. Ora, con questa certificazione, diventa il primo costruttore tedesco a poter offrire tecnologie di assistenza alla guida che permettono di guidare in modo più autonomo. La novità apre le porte a una nuova fase, con veicoli che possono muoversi in modo più sicuro e senza intervento umano in molte situazioni.
Il BMW Group compie un passo importante nello sviluppo della guida assistita diventando il primo costruttore automobilistico in Germania a ottenere l’omologazione internazionale secondo il nuovo Regolamento ONU n. 171 sui Driver Control Assistance Systems (DCAS). Si tratta di una normativa che definisce regole comuni per i sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, con un’attenzione particolare alla sicurezza del conducente. Il risultato apre la strada all’introduzione su larga scala del Motorway Assistant con funzione “ hands-off ”, già disponibile sulla nuova BMW iX3. In autostrada, il sistema consente al guidatore di togliere le mani dal volante fino a 130 kmh, a condizione che resti vigile e pronto a intervenire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Approfondimenti su BMW Group
Spalletti, lo sguardo è solo al top. La Juve cerca il sorpasso al Napoli. Test Cagliari, poi il tour de force
Stasera a Cagliari si conclude il ciclo di partite relativamente accessibili per la Juventus di Spalletti, in un momento di crescita del team.
Bobby Solo torna con “Shishkebab”, un brano che apre lo sguardo alla pace
Bobby Solo torna con “Shishkebab”, un brano che invita a riflettere sulla pace e l’unità.
Ultime notizie su BMW Group
Argomenti discussi: BMW ottiene l’omologazione DCAS: guida hands-off fino a 130 km/h; BMW porta la guida autonoma sulle strade tedesche e Ue; Motor Bike Expo 2026, a Verona si apre la stagione motociclistica; BMW M Electrified: guarda il video live che parla di prestazioni e dinamica di guida.
Bmw M, nuove performance per i modelli elettrici ad alte prestazioniA partire dal 2027 Bmw apre un nuovo capitolo per i modelli ad alte prestazioni M con l'introduzione del primo veicolo con trazione completamente elettrica. (ANSA) ... ansa.it
L'architettura zonale apre la strada ai Software-Defined VehicleLa BMW svela altri dettagli sulla piattaforma Neue Klasse. L'attenzione è rivolta in questa occasione all'architettura di cablaggio zonale che collega tra loro i quattro supercomputer (noti come ... quattroruote.it
Grossa buca di circa 5 metri si apre nell’asfalto in via Simone Martini al Vomero La buca è stata precariamente transennata coi bidoni della spazzatura - facebook.com facebook
#Tg2000 - #Cei, al via #Consigliopermanente. Card. #Zuppi apre i lavori #26gennaio #Tv2000 #Chiesa @UCSCEI @tg2000it x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.