BMW apre l’era del sorpasso con lo sguardo Via libera globale al senza mani

Da ilfattoquotidiano.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La BMW ha ottenuto l’approvazione internazionale per la guida senza mani, un passo importante per l’intera industria automobilistica. Ora, con questa certificazione, diventa il primo costruttore tedesco a poter offrire tecnologie di assistenza alla guida che permettono di guidare in modo più autonomo. La novità apre le porte a una nuova fase, con veicoli che possono muoversi in modo più sicuro e senza intervento umano in molte situazioni.

Il BMW Group compie un passo importante nello sviluppo della guida assistita diventando il primo costruttore automobilistico in Germania a ottenere l’omologazione internazionale secondo il nuovo Regolamento ONU n. 171 sui Driver Control Assistance Systems (DCAS). Si tratta di una normativa che definisce regole comuni per i sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, con un’attenzione particolare alla sicurezza del conducente. Il risultato apre la strada all’introduzione su larga scala del Motorway Assistant con funzione “ hands-off ”, già disponibile sulla nuova BMW iX3. In autostrada, il sistema consente al guidatore di togliere le mani dal volante fino a 130 kmh, a condizione che resti vigile e pronto a intervenire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

bmw apre l8217era del sorpasso con lo sguardo via libera globale al senza mani

© Ilfattoquotidiano.it - BMW apre l’era del sorpasso con lo sguardo. Via libera globale al “senza mani”

Approfondimenti su BMW Group

Spalletti, lo sguardo è solo al top. La Juve cerca il sorpasso al Napoli. Test Cagliari, poi il tour de force

Stasera a Cagliari si conclude il ciclo di partite relativamente accessibili per la Juventus di Spalletti, in un momento di crescita del team.

Bobby Solo torna con “Shishkebab”, un brano che apre lo sguardo alla pace

Bobby Solo torna con “Shishkebab”, un brano che invita a riflettere sulla pace e l’unità.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su BMW Group

Argomenti discussi: BMW ottiene l’omologazione DCAS: guida hands-off fino a 130 km/h; BMW porta la guida autonoma sulle strade tedesche e Ue; Motor Bike Expo 2026, a Verona si apre la stagione motociclistica; BMW M Electrified: guarda il video live che parla di prestazioni e dinamica di guida.

bmw apre l eraBmw M, nuove performance per i modelli elettrici ad alte prestazioniA partire dal 2027 Bmw apre un nuovo capitolo per i modelli ad alte prestazioni M con l'introduzione del primo veicolo con trazione completamente elettrica. (ANSA) ... ansa.it

L'architettura zonale apre la strada ai Software-Defined VehicleLa BMW svela altri dettagli sulla piattaforma Neue Klasse. L'attenzione è rivolta in questa occasione all'architettura di cablaggio zonale che collega tra loro i quattro supercomputer (noti come ... quattroruote.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.