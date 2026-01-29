Blocco stradale alla manifestazione pro Gaza | 80 manifestanti denunciati

Un blocco stradale ha messo in tilt via Cantore durante una manifestazione pro Gaza. Circa 80 persone sono state denunciate dalle forze dell’ordine, che sono intervenute per sgomberare la strada. La protesta si è svolta il 22 settembre, quando circa 20 mila manifestanti hanno sfilato in piazza, sostenendo la causa. L’evento era organizzato dall’Usb, con l’appoggio di altri sindacati di base, e ha attirato l’attenzione di molti passanti e automobilisti.

Applicato per la prima volta a Genova il nuovo decreto sicurezza approvato dal governo Meloni la scorsa estate che inasprisce le pene per i blocchi stradali. La nuova norma punisce anche la resistenza ...

