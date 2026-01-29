Bisseck | Eravamo preparati Tante gare? In un grande club è normale

I nerazzurri tornano a sorridere in Champions League. Dopo una serie di risultati deludenti, Bisseck spiega che erano pronti e che in un grande club come l’Inter, affrontare tante partite è normale. I nerazzurri hanno vinto contro un avversario difficile, in uno stadio caldo e pieno di tensione, interrompendo una lunga striscia negativa che pesava sul loro percorso europeo.

Bisseck. Al Signal Iduna Park, contro un avversario ostico e in uno stadio carico di atmosfera, i nerazzurri hanno ritrovato una vittoria preziosa in Champions League, interrompendo una striscia negativa che pesava sul cammino europeo. Un successo che restituisce fiducia, ma che lascia anche qualche rimpianto legato ai punti persi nelle precedenti sfide contro Atletico e Liverpool. La squadra di Cristian Chivu ha risposto presente soprattutto sul piano dell’atteggiamento, mostrando compattezza e aggressività. Lo stesso Yann Bisseck, nel post partita, ha sottolineato la preparazione della squadra: “ Sapevamo sarebbe stata tosta ma eravamo ben preparati e cattivi “, ha spiegato ai microfoni di InterTV.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Dopo la vittoria contro il Borussia Dortmund in Champions League, Yann Bisseck parla di come il tecnico dell’Inter gli dia fiducia anche in fase offensiva.

