Bimbo di 5 anni arrestato dall’Ice la protesta in Texas dispersa con i lacrimogeni

Una protesta pacifica in Texas si è trasformata in caos quando le forze dell’Ice hanno disperso i manifestanti con i lacrimogeni. La folle richiesta di libertà per un bambino di cinque anni, trattenuto dalla Border Patrol, ha attirato l’attenzione di molti, ma si è conclusa con le forze dell’ordine che sono intervenute duramente. La scena è stata tesa, con i manifestanti che hanno cercato di resistere, ma alla fine sono stati costretti a lasciare il luogo sotto la nube di gas.

Una protesta pacifica in Texas per chiedere la liberazione di un bambino di cinque anni trattenuto dalla Border Patrol è stata dispersa con l'uso di gas lacrimogeni. Circa un centinaio di persone, riporta ABC News, si erano radunate davanti al centro di detenzione di Dilley, nel sud degli Stati Uniti, dove il piccolo, un cittadino ecuadoriano, era stato recentemente trasferito insieme al padre. L' arresto del bambino, Liam Conejo Ramos, avvenuto il 20 gennaio a Minneapolis, aveva già provocato una forte indignazione a livello internazionale. Lunedì, un giudice federale ha temporaneamente sospeso l'espulsione.

