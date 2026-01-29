Un bambino di 11 anni ha percorso a piedi sei chilometri nel gelo del Bellunese, dopo essere stato lasciato dal bus perché non aveva il biglietto. Lo si è visto arrivare in paese con lo zaino sulle spalle, visibilmente stanco ma in piedi, dopo aver affrontato una strada di montagna con temperature sotto zero. La vicenda ha suscitato molta preoccupazione tra i residenti e le autorità locali stanno verificando cosa sia successo.

Undici anni, lo zaino sulle spalle e una strada di montagna da fare a piedi con temperature sotto lo zero. Una scena che ha indignato molte persone e che riaccende il tema della sicurezza dei minori e delle responsabilità legate al trasporto pubblico. È successo nel Bellunese: un bambino sarebbe stato costretto a scendere dall’autobus per una questione di biglietto, ritrovandosi da solo a camminare fino a casa. Il tragitto da San Vito a Vodo a meno tre gradi. Il bambino vive a Vodo di Cadore e frequenta la scuola media a San Vito. Martedì pomeriggio, poco prima delle 16, finita la scuola, si è recato alla fermata insieme a due compagni per rientrare a casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Bimbo di 11 anni lasciato a piedi dal bus per il biglietto: 6 chilometri al gelo nel Bellunese

Un bambino di 11 anni è stato costretto a scendere dall’autobus nel Bellunese perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro.

Un bambino di 11 anni è stato lasciato da solo sulla strada di montagna, sotto lo zero.

