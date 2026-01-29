Berlino e la dama con l’ermellino Pedro Alonso torna su Netflix – Teaser Trailer
Netflix ha pubblicato il teaser trailer di "Berlino e la dama con l'ermellino", il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato. La puntata si concentra su Berlino, uno dei personaggi più amati, e sulla misteriosa dama con l'ermellino.
"Berlino e la dama con l'ermellino" è il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, in arrivo solo su Netflix. "Ammiro il suo talento. Voglio offrile un lavoro. Voglio che lei rubi per me un quadro di Leonardo da Vinci..". Berlino con la sua sfrontatezza sta tornando con un nuovo colpo, nuovi personaggi e una nuova location: Siviglia. "Berlino e la dama con l'ermellino" è il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato (che prosegue l'universo de La casa di carta), in arrivo solo su Netflix dal 15 maggio e di cui è disponibile il teaser. 🔗 Leggi su 2anews.it
La serie “La casa di carta” si prepara a tornare con una nuova stagione.
