Berlino e la dama con l’ermellino Pedro Alonso torna su Netflix – Teaser Trailer

Netflix ha pubblicato il teaser trailer di “Berlino e la dama con l’ermellino”, il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina e Esther Martínez Lobato. La puntata si concentra su Berlino, uno dei personaggi più amati, e sulla misteriosa dama con l’ermellino. La data di uscita è prevista a breve, e i fan sono già in fermento.

"Berlino e la dama con l'ermellino" è il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato, in arrivo solo su Netflix. "Ammiro il suo talento. Voglio offrile un lavoro. Voglio che lei rubi per me un quadro di Leonardo da Vinci..". Berlino con la sua sfrontatezza sta tornando con un nuovo colpo, nuovi personaggi e una nuova location: Siviglia. "Berlino e la dama con l'ermellino" è il nuovo capitolo della serie creata da Álex Pina ed Esther Martínez Lobato (che prosegue l'universo de La casa di carta), in arrivo solo su Netflix dal 15 maggio e di cui è disponibile il teaser. 🔗 Leggi su 2anews.it

Berlino torna su Netflix: la Dama con l’ermellino, la banda si riunisce a SivigliaNetflix svela il teaser di Berlino e la dama con l’ermellino: nuovo colpo a Siviglia, cast di ritorno e nuovi ingressi. Dal 15 maggio. globestyles.com

Berlino e la dama con l'ermellino, sbarca dal 15 maggio su Netflix, le immaginiAmmiro il suo talento. Voglio offrile un lavoro. Voglio che lei rubi per me un quadro di Leonardo da Vinci... Berlino con la sua sfrontatezza sta tornando con un nuovo colpo, nuovi personaggi e una ... ansa.it

