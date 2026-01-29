A Bergamo, si torna a parlare di violenza sessuale dopo la denuncia di una ragazza di 26 anni. La vittima accusa un uomo di 27, con cui avrebbe avuto un rapporto definito tossico. Durante il processo, l’amico della presunta vittima si schiera dalla parte dell’imputato, cercando di smorzare le accuse. La vicenda sta attirando l’attenzione sulla complessità di questi casi e sulle testimonianze che spesso dividono le parti coinvolte.

Bergamo, 29 gennaio 2026 – La vittima ha 26 anni, e l’imputato un anno di più, 27. Il loro un “rapporto tossico”, stando all’accusa. Lui è accusato di violenza sessuale, lesioni e minacce nei confronti della sua ex ragazza, che lo ha denunciato. Tribunale collegiale, presidente Garufi, a latere i colleghi Pozzi e Rillosi. Fascicolo del pm Angeleri. I fatti si riferiscono a un arco di tempo ristretto, tra il 15 e il 18 luglio del 2021. Secondo l’accusa, la violenza è rappresentata perché l’imputato avrebbe costretto la ex ad avere rapporti sessuali completi non consenzienti. Le lesioni, sempre secondo l’accusa, perché l’imputato avrebbe colpito la persona offesa - a cui era legato da una relazione affettiva - in più parti del corpo, cagionandole lesioni consistite in c ontusioni multiple con trauma distorsivo alla caviglia giudicate guaribili in 15 giorni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Bergamo, violenza sessuale sulla ex: l’amico difende l’imputato

Approfondimenti su Bergamo Violenza

Harouna Sangare, il cuoco maliano di 25 anni, si presenta con un’offerta di risarcimento alla ragazza di 18 anni vittima di violenza alla stazione di San Zenone al Lambro.

Un grave episodio di violenza sessuale su una 13enne avvenuto a Monza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bergamo Violenza

Argomenti discussi: Moglie e figlio abbandonati nel bar, arresto a Bergamo; Si è dimesso da sindaco il medico accusato di violenza sessuale su quattro pazienti; Crotone: la Polizia di Stato arresta un uomo per maltrattamenti in famiglia lesioni personali, violenza sessuale e sequestro di persona - Questura di Crotone | Polizia di Stato; Da Crotone abbandona moglie e figlio in un bar di Bergamo. Lei denuncia maltrattamenti: marito in carcere.

Bergamo, violenza sulle donne: in un mese 41 casi di reati da Codice rosso. «Denunciate sempre gli abusi»L'attività dei carabinieri dal 15 dicembre al 15 gennaio: maltrattamenti, atti persecutori, tentata violenza sessuale e revenge porn ... bergamo.corriere.it

Violenza di genere, 4 casi al giorno. Chiedere aiuto si può: ecco come fareI SERVIZI. I casi di «codice rosso» continuano a crescere anche in Bergamasca: ma chiedere aiuto è possibile. Il sito, la chat segreta e il numero unico in anonimato. In Bergamasca la violenza di gene ... ecodibergamo.it

UNIVERSITA' DI BERGAMO, VIOLENZA PROPAL CONTRO GIORGIO GORI: "SIAMO CON CHIUNQUE SPARA A UN SIONISTA" «Non siamo con Hamas ma siamo con chiunque spara a un sionista»: la frase terribile è risuonata lo scorso venerdì pomeriggio i - facebook.com facebook

Della contestazione di ieri all’Università di Bergamo sfugge ai più un dettaglio che segnala un salto di qualità nello scontro. La frase “siamo con chiunque spari a un sionista” non è uno slogan generico né una provocazione urlata nel vuoto. È un’affermazione x.com