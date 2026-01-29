Beppe Sala ha la sindrome di Alberto Sordi | mandiamolo in Minnesota

Beppe Sala si trova di nuovo al centro delle polemiche dopo le dichiarazioni sulla sua presenza in Minnesota. Il sindaco di Milano ha scherzato sulla sua somiglianza con il personaggio di Alberto Sordi, dicendo che lo manderebbero in Minnesota, come se fosse un modo per sdrammatizzare le tensioni politiche. La battuta ha scatenato reazioni contrastanti tra i cittadini e gli addetti ai lavori, molti dei quali hanno commentato che il tono usato non è stato appropriato. Sala ha poi precisato che era solo un modo per alleggerire la situazione, ma il commento

Se dovessimo trovargli un nome, potremmo definirla la sindrome del vigile urbano di Alberto Sordi, quello che si esprimeva con un mix all’amatriciana tra italiano e inglese. Parliamo della patologia che affligge una buona fetta dell’opposizione e dei suoi rappresentanti, fortissimi quando si tratta di discettare su quel che accade tra Bloomington e il Mississippi ma con passo decisamente più incerto quando viene il momento di occuparsi del proprio quartiere. Il campione di tale patologia – che pare dilagante - è certamente Giuseppe Sala, sindaco di Milano che da giorni – e praticamente alla vigilia dell’apertura delle Olimpiadi invernali – sembra ossessionato dalla polemica sull’Ice con il ministro dell’Interno Piantedosi, accusato di aver consentito che all’interno del consolato americano di via Turati si annidassero alcuni rappresentanti della tragica agenzia per la gestione dell’immigrazione di Donald Trump. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Beppe Sala ha la sindrome di Alberto Sordi: mandiamolo in Minnesota Approfondimenti su Beppe Sala Premio ’Alberto Sordi’, domani la seconda selezione Domani sera alle 21, presso la sala Kiss’ del circolo ’I Fiori’ a Faenza, si svolgerà la seconda selezione del concorso ’Faenza Cabaret - Premio Alberto Sordi’. In vendita la dependance della villa estiva di Alberto Sordi: ecco quanto costa Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Beppe Sala Argomenti discussi: Ice a Milano per le Olimpiadi, Beppe Sala: Mi auguro che non passino le frontiere italiane; Sicurezza a Milano, il sindaco Sala: È un diritto dei cittadini, ma c'è la volontà politica di colpire la città. E i falsi report sui ricchi sono un obbrobrio; Beppe Sala a RTL 102.5: Sugli agenti dell’ICE non mi sento tutelato da Piantedosi, non abbiamo bisogno dell’ICE per garantire la sicurezza a Milano Cortina; Crans Montana, il sindaco Beppe Sala: Il Comune di Milano pronto a costituirsi parte civile. Ice a Milano per le Olimpiadi, Beppe Sala: Mi auguro che non passino le frontiere italianeIl sindaco si è espresso sull'ipotesi che gli agenti americani dell'Ice possano arrivare in Italia per i Giochi ... milanotoday.it Milano e il futuro politico di Beppe Sala: verso nuove sfideBeppe Sala, in scadenza come sindaco di Milano, esplora nuove opportunità politiche mentre la città affronta sfide significative. notizie.it Sono d’accordo con Beppe Sala quando dice che non si sente tutelato da Piantedosi. Non siamo tutelati né da Piantedosi né da Tajani, né da Meloni. Mentono, ingarbugliano, minimizzano. E intanto non ci tutelano. Si dimettano. #IceOut e #GovernoOut x.com Il sindaco di Milano Beppe Sala ha preso una posizione durissima nei confronti del ministro dell’Interno Piantedosi e di condanna di qualunque presenza dell’ICE sul suolo italiano per le Olimpiadi. “Da italiano, prima ancora che da primo cittadino milanese, n - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.