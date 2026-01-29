Benzema umiliato dall'Al-Ittihad gli propongono uno stipendio senza senso | ora si rifiuta di giocare

Karim Benzema rifiuta di scendere in campo con l’Al-Ittihad. La società saudita gli avrebbe offerto uno stipendio che lui ha giudicato indecente, e ora il francese si rifiuta di partecipare alle partite. La situazione tra il giocatore e il club si fa sempre più tesa, e si pensa che Benzema possa presto lasciare la squadra.

