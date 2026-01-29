Benzema ai ferri corti con l’Al Ittihad | vuole lo stipendio di Ronaldo e si rifiuta di giocare! Il francese verso l’addio?

Benzema ha deciso di non scendere in campo con l’Al Ittihad, chiedendo uno stipendio pari a quello di Ronaldo. La sua posizione ha scatenato una crisi all’interno del club, che ora si trova a un passo dall’addio del francese. La situazione resta molto tesa e potrebbe portare a sviluppi sorprendenti nei prossimi giorni.

Approfondimenti su Benzema Al Ittihad Benzema Juve, il fuoriclasse francese è in rotta con l'Al-Ittihad: cosa filtra sul suo possibile approdo in bianconero Karim Benzema potrebbe lasciare l'Al-Ittihad e tornare in Italia. Benzema 'spaventa' l'Al-Ittihad: confessione del francese sul suo futuro…Lascerà il club saudita? Parole che aprono a questo scenario

