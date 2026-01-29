Beni russi congelati Mosca chiede i danni all’Ue

Mosca ha deciso di portare in tribunale l’Unione Europea, chiedendo danni per il congelamento dei beni. La decisione di bloccare le risorse russe ha portato le autorità di Mosca a reagire con una causa legale, aprendo un nuovo capitolo nella tensione tra Russia e Ue. La questione ora si sposta nei tribunali, dove si aspettano le prime udienze.

La questione non poteva che finire in tribunale. Un esito praticamente scontato, da quando l'Ue ha deciso di procedere con il congelamento permanente dei beni russi. Ora Mosca ha annunciato che sta agendo, attraverso il tribunale arbitrale, proprio per recuperare i danni causati dal congelamento degli asset che si trovano in Ue. La notizia viene confermata dal direttore del dipartimento per le questioni europee del ministero degli Esteri russo, Vladislav Maslennikov. Nel dicembre 2025 – spiega – "la Banca di Russia ha presentato una richiesta al tribunale arbitrale della città di Mosca per il risarcimento dei danni causati dall'impossibilità di disporre dei fondi appartenenti allo Stato russo".

