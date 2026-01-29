Benevento contrattualizzato un giovane di grande prospettiva | subito in prestito alla Nocerina

Questa mattina il Benevento ha ufficializzato l’acquisto di Giovanni Castaldi, un difensore classe 2007 proveniente dal Foggia. Il club ha deciso di mettere subito il giocatore in prestito alla Nocerina, così da farlo crescere e fargli fare esperienza. Si tratta di un investimento per il futuro, puntando su un talento ancora molto giovane.

Tempo di lettura: < 1 minuto Acquisto in chiave futura per il Benevento che si è assicurato il giovanissimo difensore Giovanni Castaldi, classe 2007, prelevato dal Foggia. Su di lui avevano messo gli occhi da qualche tempo tante società importanti ma il club giallorosso ha bruciato tutti sul tempo contrattualizzando. Nell'ottica di testarne subito le capacità e farlo maturare, Castaldi è stato girato in prestito alla Nocerina in serie D, categoria dove nella sua carriera ha già giocato collezionando 21 presenze ed un 1 gol con il Manfredonia. L'ormai ex calciatore del Foggia ha nel suo curriculum anche una partecipazione al torneo di Viareggio con il Torino.

