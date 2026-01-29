Benedicta Boccoli e il segreto del matrimonio con Maurizio Micheli | Sposati ma ognuno a casa sua

Benedicta Boccoli e Maurizio Micheli si sono detti sì, ma continuano a vivere ognuno nella propria casa. La ballerina rivela che questa scelta li aiuta a mantenere viva la relazione senza cadere nella routine. Dopo 28 anni insieme, hanno deciso di sposarsi lo scorso agosto, ma preferiscono la convivenza a distanza, una soluzione che, secondo loro, funziona bene.

Benedicta Boccoli racconta il retroscena dell'unione con il compagno storico Maurizio Micheli, sposato lo scorso agosto dopo 28 anni insieme: "Vivere in case separate ci salva dalla noia".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

