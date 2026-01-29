Bellissima Dea | Maurizio Zaccaro racconta la diva Calamai insieme a Morgana Grancia

Maurizio Zaccaro ha raccontato la diva Calamai durante un incontro alla Sangiovesa di Santarcangelo. L’autore ha parlato della vita e della carriera della protagonista, attirando un pubblico interessato. La serata è proseguita tra libri, aneddoti e una tipica merenda romagnola, in un’atmosfera semplice e rilassata.

Cultura, libri e una merenda romagnola: è la formula del nuovo ciclo di incontri letterari alla Sangiovesa, la storica osteria di Santarcangelo in Piazza Balacchi. Si parte sabato 31 gennaio con Maurizio Zaccaro, regista premio David di Donatello, che presenta Bellissima Dea. Storia di Clara Calamai (Vallecchi Editore) in dialogo con la book influencer Morgana Grancia. Il tocco finale di questo appuntamento è una merenda preparata da ViaSaffi32, la pasticceria di famiglia curata dal maestro Andrea Marconi. I posti sono limitati, è consigliata la prenotazione al 340 7463325. Zaccaro, attivo tra cinema e tv, dedica il volume all'attrice Clara Calamai, scomparsa a Rimini nel 1998 e musa di Luchino Visconti e Dario Argento.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Approfondimenti su Dea Roma

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Dea Roma

Bellissima Dea. Storia di Clara CalamaiVallecchi, 2025 - L'incredibile storia di una grande diva italiana negli anni del fascismo e in quelli successivi della guerra; una donna indipendente e inquieta, libera e piena di passioni. sololibri.net

Reggio Calabria, Arena dello Stretto... Bella e dominatrice la statua della dea Atena con scudo e lancia posta a difesa della città Bellissima fotografia di Marianna Gattuso - facebook.com facebook