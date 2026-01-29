Bayern Monaco Göttlicher ceduto al Bochum | colpo per il futuro e Bundesliga beffata!

Il Bayern Monaco ha ceduto il giovane centrocampista Göttlicher al Bochum. Il club tedesco punta sul talento di 17 anni, che ora avrà l’opportunità di crescere in Bundesliga. La mossa sorprende molti, perché il Bayern ha deciso di fare spazio e investire sul futuro, lasciando intendere che Göttlicher potrebbe diventare un nome importante nel calcio tedesco.

Al Hilal, colpo da 30 milioni per Inzaghi: arriva il diciottenne Kader Meite! Tutti i dettagli Mercato Roma, Carrasco rimane il preferito: ecco perché! Intanto Gasperini modifica la lista Uefa Calciomercato Sassuolo, è fatta per l’arrivo di Nzola! Domani le visite e la firma: tutti i dettagli Calciomercato Lazio, Fabiani accelera su Mane: il difensore del Borussia Dortmund nel mirino. Le ultime novità Mercato Inter, quel nerazzurro ha deciso! Vola in Turchia, ecco quale club giocherà: tutti i dettagli Mercato Bologna, occhi su quel calciatore del Cagliari! Sartori cerca il colpo sulla destra, cosa sta succedendo Al Hilal, colpo da 30 milioni per Inzaghi: arriva il diciottenne Kader Meite! Tutti i dettagli Calciomercato Premier League, il Crystal Palace lavora su due operazioni! La rivelazione di Romano Chelsea, Palmer è finito del mirino dei Red Devils! Settimana di fuoco per il trequartista inglese. 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Bayern Monaco, Göttlicher ceduto al Bochum: colpo per il futuro e Bundesliga beffata! Approfondimenti su Bayern Monaco Vlahovic Bayern Monaco, novità sul futuro del serbo: bavaresi in pressing, lui non chiude al trasferimento in Bundesliga! Cosa succede Il Napoli pensa al grande colpo per il centrocampo: arriva dal Bayern Monaco Il Napoli si prepara a rinforzare il centrocampo con un possibile arrivo dal Bayern Monaco. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Dalla Spagna: l'Atletico spinge per Goretzka, il giocatore è convinto. Manca l'ok definitivo del Bayern Monaco #MilanPress - facebook.com facebook Altro colpo in prospettiva in difesa Milan su Puljic del Bayern Monaco x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.