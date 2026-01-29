Battistini | Sangio ti voglio bene ma ti batto

Pier Francesco Battistini, oggi alla guida della Baldaccio Bruni, ricorda con affetto il suo passato alla Sangiovannese. Domenica, i suoi affronteranno gli azzurri ad Anghiari in una sfida tra ex e avversari. Battistini rivela che ha trascorso tre anni nel club valdarnese e ha avuto l’onore di debuttare in Serie C a soli trent’anni. Un legame forte, che torna vivo in ogni confronto tra le due squadre.

Pier Francesco Battistini e la Sangiovannese, un legame fatto di ricordi indelebili. Il tecnico della Baldaccio Bruni, avversaria domenica ad Anghiari degli azzurri, torna con la mente a uno dei periodi più belli vissuti dal club valdarnese "Sono stato tre anni alla Sangio – racconta Battistini – e, seppur a trent'anni, ho avuto anche l'onore di debuttare in serie C. Ricordi assolutamente indelebili". Dopo aver appeso le scarpe al chiodo, Battistini ha intrapreso la carriera da allenatore partendo proprio dall'Eccellenza, con le prime panchine a Subbiano e Castelnuovo dei Sabbioni. Un calcio cambiato profondamente rispetto al passato: "Sono passati tantissimi anni ed è un altro calcio.

