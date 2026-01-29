Barriere architettoniche la lunga inerzia dei Comuni lombardi Solo il 32% ha un piano per eliminarle

I Comuni lombardi continuano a mostrare poca attenzione verso le barriere architettoniche. Solo il 32% ha adottato un piano specifico per eliminarle, nonostante l’obbligo di legge. La maggior parte delle amministrazioni sembra ancora ferma, tra ritardi e mancanza di iniziative concrete. La situazione resta critica, e le persone con disabilità devono affrontare ancora molte difficoltà quotidiane.

Milano – Una "lunga inerzia". Il Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione del Consiglio regionale qualifica così l'approccio tenuto in questi anni dalla stragrande maggioranza dei Comuni lombardi nei confronti di un obbligo di legge: l'obbligo di dotarsi di un Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, in breve PEBA. Il risultato di questa "lunga inerzia" è presto detto: "Nonostante l'obbligo di adottare i PEBA risalga al 1986, fino al 2018 solo il 6% dei Comuni lombardi ne era dotato", si legge nel report che sarà sottoposto oggi all'esame della Commissione Sostenibilità sociale del Consiglio regionale.

