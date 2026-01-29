Bari potrebbe avere il suo ' diamante' di baseball Il presidente dei Warriors | Lo attendiamo da 55 anni

Bari si avvicina a un sogno che dura da oltre mezzo secolo. Dopo 55 anni, il presidente dei Warriors, Vincenzo Serino, spera di vedere finalmente un campo da baseball regolamentare in città. È un passo importante per la squadra, che aspetta questa occasione da tanto tempo.

Negli scorsi giorni Vincenzo Serino, patron della squadra che milita in serie C, è stato convocato a Palazzo di città. L'area prescelta è a Ceglie, nei terreni attualmente di proprietà della Rai Dopo 55 anni per Vincenzo Serino, patron dell'unica squadra di baseball di Bari, i Warriors, potrebbe avverarsi un sogno: ottenere un campo da baseball regolamentare. Una richiesta che l'associazione sportiva dilettantistica porta all'amministrazione da tempo e che ora potrebbe finalmente trovare compimento con l'impegno del sindaco Leccese. “Anche grazie all'impegno del consigliere Lorenzo Leonetti (il delegato comunale allo Sport, ndr) sono stato convocato alcuni giorni fa a Palazzo di città - racconta Serino - e tra le proposte individuate c'è il campo a Ceglie che un tempo ospitava i circoli della Rai”.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti su Vincenzo Serino

Bari potrebbe finalmente avere un campo da baseball regolamentare.

La World Baseball Classic 2026 si avvicina e l’Italia potrebbe contare su un nuovo talento: Kyle Teel, potenziale catcher emergente.

Ultime notizie su Vincenzo Serino

Argomenti discussi: Bari potrebbe avere il suo 'diamante' di baseball. Il presidente dei Warriors: Lo attendevamo da 55 anni; Bari, in Comune verso il rimpasto di giunta: traballano gli esterni, Grasso rischia il posto; Bari, Longo torna in panchina: mercato e salvezza al centro del progetto; Bari avrà il primo campo da baseball: a Loseto la casa dei Warriors. Il sogno di una vita.

